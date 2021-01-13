Власти Колумбии столкнулись с проблемой увеличения популяции гиппопотамов

Власти Колумбии столкнулись с необычной проблемой — серьезным увеличением популяции гиппопотамов. Впервые в страну их завес наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-х годах. Об этом сообщил The Washington Post .

Первые четыре бегемота были привезены в тайне для частного загородного поместья Эскобара Hacienda Napoles. После смерти наркобарона в 1993 году на месте его усадьбы появился тематический парк.

С тех пор, в течение десятилетий бегемоты свободно жили и размножались в парке. В итоге, их численность выросла до нескольких десятков. По прогнозам ученых, популяция гиппопотамов может увеличиться до 1500 особей к 2040 году. Данный рост станет проблемой для окружающей среды Колумбии.

Дело в том, что гиппопотамы — африканские животные, и их присутствие в пригородах Боготы нарушает природный баланс. Во первых, бегемоты угрожают экологии региона. Во вторых, они загрязняют местные воды. Кроме того, гиппопотамы вытесняют из привычной среды обитания антильских ламантинов. Вдобавок гиппопотамы из Hacienda Napoles нападают на людей и оказывают негативное влияние на рыбную промышленность.

Проблема усугубляется тем, что рост популяции бегемотов сложно контролировать. В Колумбии нет крупных хищников, которые бы охотились за ними.

Эколог Натали Кастельбланко-Мартинес считает, что единственной эффективной стратегией борьбы с гиппопотамами является убийство 30 особей в год. Однако охотиться на бегемотов на сегодняшний день в Колумбии нельзя.

«Никому не нравится идея отстреливания гиппопотамов. Мне это не нравится. Но нет другой стратегии, которая бы сработала», — говорит Кастельбланко-Мартинес.

В итоге, численность бегемотов сегодня так велика, что переместить их в зоопарки или вернуть в дикую природу Африки не представляется возможным, отмечает ученая.

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