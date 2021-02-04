Власти планируют как можно скорее вернуть детей в школы. В связи с этим, идет тестирование учителей на антитела.

Отметим, что в некоторых городах уже началась и вакцинация педагогов от коронавируса. В Каунасе прививку уже получили примерно 2 тыс. человек, а в Клайпеде – работники трех образовательных учреждений. Однако там процесс остановился из-за нехватки вакцины. Возобновить его намечено на следующей неделе. Тогда же должна начаться вакцинация и вильнюсских учителей.

По данным статистики, в стране в целом прививку получили чуть более 2,5 процента жителей. Но обе дозы – пока менее одного процента граждан.

Напомним, что для того чтобы пройти тестирование следует предварительно зарегистрироваться на сайте 1808.lt

Цель экспресс-теста – определить, переболел ли человек коронавирусом, т.е. есть у него антитела. PGR тест показывает болеет ли человек в данное время.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.