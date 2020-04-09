Власти столицы объявили творческий конкурс

Столичное самоуправление объявило конкурс и предлагает воссоздать известные столичные здания из подручных материалов.

Как рассказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс строить можно из любых “домашних” материалов: от кубиков “Lego” до одежды, или даже еды. После завершения, работу следует сфотографировать и поместить на специальном сайте www.karantinas.lt/pastatykvilniu

Конкурс будет проводиться в 10 различных номинациях — от самого высокого, или оригинального до самого экологичного или вкусного здания. Участвовать призывают не только детей, но и взрослых. Лучшим предусмотрены 15 призов: от огромных наборов “Lego” до купонов в магазины.

Работы нужно прислать до 1 мая. Тогда же, экспертная комиссия (среди которых представители творческих профессий и архитекторы) и подведёт итоги.

Столичная самоуправление, на время карантина создало интернет-страницу karantinas.lt, которую заполняют полезными советами и важной информацией. Среди прочего, там к примеру есть гид для подростков “чем занять себя во время карантина” (https://bit.ly/VilniusPaaugliams).

Начало работать и приложение Karantinas, которое создано специально для находящихся в изоляции жителей.

По сути это программа отслеживает ваше местонахождение, и в случае если вы должны изолироваться, то она фиксирует ваше местонахождение, а также напоминает, когда вы должны прислать фотографию, чтобы отчитаться о вашем месте пребывания. В случае нарушения изоляции, оператор связи может сообщить полиции.

Программа пока работает на литовском и английском языках, но создатели обещают версию на русском и польском.

Все желающие смогут её найти в appStore и playmarket.