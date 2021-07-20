Власти Тель-Авива будут по ДНК собак выявлять их хозяев

Городской совет Тель-Авива одобрил новый план по выявлению хозяев, не убравших за своими питомцами на улице. Для его осуществления жителей города обяжут сдать образцы ДНК собак для специальной базы данных, сообщает Times of Israel.

В Израиле завести дома собаку можно, лишь получив специальную лицензию. Теперь этот документ не будут выдавать или продлевать тем, кто откажется от сдачи образца ДНК питомца. Это правило не распространится на собак-поводырей и собак, содержащихся в организациях по защите животных.

Не убравшие экскременты собак хозяева, вычисленные благодаря генетическим данным питомца, получат штраф по электронной почте. Кроме того, их обяжут оплатить расходы на ДНК-тест.

Отметим, что у каждого 11 жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее «‎собаколюбивых»‎ городов в мире. В городе есть десятки парков для собак, в которых предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее, ежемесячно владельцы животных не убирают порядка 500 кг собачьих отходов.

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