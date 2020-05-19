Listen to «Властям предлагается учредить линию психологической помощи мужчинам» on Spreaker.

Потребность в ней, по мнению инициаторов, особенно остро ощущается в кризисный период. В психологической помощи во время карантина нуждаются все слои населения, однако женщинам эта услуга более доступна, чем мужчинам. Специальной телефонной линии помощи мужчинам сейчас нет, а ресурсы неправительственных организаций сильно ограничены. По данным ассоциации Vyrų krizių centras (Кризисный центр для мужчин), во время карантина количество звонков возросло в 5 раз. Однако организация не имеет ни специалистов, ни добровольцев для оказания помощи по телефону. По словам экспертов психического здоровья, справляться с последствиями коронавирусного кризиса особенно сложно мужчинам среднего возраста.