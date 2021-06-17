Влияние коронавирусной инфекции на сердце человека

Сегодня речь пойдет о влиянии COVID-19 на сердце человека. Об изменениях структуры сердца, которые диагностируются с помощью метода магнитно-резонансной томографии.

Уже известно, что COVID-19 может давать осложнения на разные органы человека. Самое распространенное осложнение – пневмония. Но, к сожалению, даже оно – не единственное. Пострадать могут и печень, и почки, и сердце. О том, как последствия коронавируса сказываются на сердце, сегодня в нашем эфире рассказывает врач-радиолог клиники “Сантарос” проф. Номеда Валявичене.

– Инфекция отступает, тесты у человека отрицательные, но возвратившись из больницы или начав ходить на работу, человек начинает чувствовать слабость, частое сердцебиение. Например, сбивается сердечный ритм, появляются боли в сердце. И тогда человек начинает задумываться: что же это может быть? Cемейный врач направляет этого человека к кардиологу, ему проводятся различные лабораторные обследования, делается эхокардиоскопия. Если этих исследований недостаточно, человеку предлагают сделать магнитно-резонансную томографию. После получения результатов МРТ можно увидеть, как выглядит миокард, сердечная мышца. Сердечная мышца в магнитном поле выглядит черной, если она в здоровом состоянии. Но если есть повреждения, какие-то изменения, особенно в миокарде, то после введения и накапливания контрастного вещества в определенных местах мы видим белые точки. После COVID-19 человек чаще всего болеет миокардитом. Это воспаление сердечной мышцы. И мы видим типичную картину накопления вещества – такую белую полоску в субэпикарде. Видим, что и эпикард, наружная оболочка сердца, тоже накапливает контрастный материал. И мы тогда можем с уверенностью диагностировать миокардит. Это воспаление в миокарде. Есть примеры, когда, например, молодые спортсмены, которые профессионально занимаются спортивной деятельностью, перенесли COVID-19, и затем заболели миокардитом. Это было очень странно – тем более, что молодые спортсмены не чувствовали даже никаких симптомов болезни. А в сердечной мышце после МРТ были обнаружены изменения. Так что это может случаться и с молодыми, и с людьми более старшего возраста. Поэтому если человек почувствовал себя плохо, даже если вернулся после лечения, ковида уже нет, но чувствует, что у него слабость, голова болит, аритмия, я бы обязательно посоветовала в таких случаях обращаться к своему семейному врачу. Чтобы можно было вовремя диагностировать постковидные симптомы, постковидные болезни.

Коронавирус вызывает ряд изменений в организме, которые затрагивают и сердечно-сосудистую систему. Нарушение свертываемости крови приводит к образованию микротромбов. Изменения жесткости сосудистой стенки становятся причиной повышенного артериального давления – и это только некоторые последствия вируса. Особенно серьезно ковид способен ударить по здоровью людей с уже имеющимися заболеваниями сердца и сосудов. Болезнь может ухудшить стабильное состояние и привести к кризису. Нельзя сказать, что проблемы с сердцем и сосудами возникают у всех, кто перенес ковид. В первую очередь в группе риска – сердечники. Но попасть под удар могут и те, кто ранее не знал проблем с сосудами и сердцем, когда коронавирус бьет рикошетом. Поэтому, по словам медиков, важно следить за давлением и пульсом, особенно если после болезни не удается долго восстановиться. Если есть повышенная усталость, утомляемость, головные боли, а при обычных физических нагрузках появляются одышка и давящие, сжимающие боли в области сердца, сердцебиение, ощущение «перебоев», нет ритмичности пульса, стоит обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах такого состояния.

При сильной боли в области сердца продолжительностью более пяти минут нужно вызвать скорую помощь.

Возвращение к прежней жизни

Правильное восстановление после коронавируса не менее важно, чем грамотное лечение. Недуг долго может напоминать о себе. Чем раньше начнется реабилитация, тем скорее удастся вернуться к привычному образу жизни.

И особое внимание в этом нужно уделить физической активности за счет грамотно подобранных упражнений и программ тренировок. Не будут лишними медицинский массаж и физиопроцедуры. Безусловно, подбирать восстановительный комплекс должен врач.

Врачи предостерегают против самостоятельного назначения себе каких-либо препаратов. Аккуратнее нужно быть и с приемом витаминов. Сегодня методом профилактики вирусных инфекций является вакцинация. Витамины не оказывают специфического влияния на вирус. А поскольку витамины относятся к лекарственным средствам, их должен назначать врач после осмотра, консультации и сдачи анализов. Они покажут, есть авитаминоз или нет. Избыточный прием этих препаратов может привести к гипервитаминозу, причем некоторые из этих веществ в больших количествах становятся ядовитыми.

Для укрепления сердца лучший «витамин», по словам врачей, – это активный отдых, сбалансированное питание, режим сна и бодрствования. А также регулярная физическая нагрузка: прогулки, лечебная физкультура, пробежки, велосипед и др. Такая физкультура и иммунитет укрепит, и настроение поднимет. И безо всяких химических добавок.

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