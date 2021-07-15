Вместо фейерверков столицу ждут лазерные и световые шоу

Вместо фейерверков столицу ждут впечатляющие лазерные и световые шоу. Столичное самоуправление приняло соответствующую резолюцию.

В соответствии с ней мэрия обязуется создать альтернативу фейерверкам для городских праздников и важных событий. Особенно – Нового года.

«Мы приглашаем жителей Вильнюса, гостей города, столичные предприятия и организации внести свой вклад. Отказаться от опасных и загрязняющих атмосферу салютов во время праздников. А вместо них – выбрать другие, безопасные, способы празднования особых случаев. И самоуправление готово сообща искать эти пути », – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Большой стресс из-за звука фейерверков, особенно в новогоднюю ночь, испытывают не только более чувствительные жители, дети, городские птицы. Фейерверки – испытание и для домашних животных. Случается, они даже покидают свои дома.

Конечно же, ущерб очевиден и для самих людей. Исследования показывают, что воздействие фейерверков на смертность от болезней сердечно-сосудистой системы вырастает на 125%, а зимой – на 175%. Также было замечено, что количество пациентов, сообщающих о приступах астмы, значительно увеличивается на следующий день после фейерверка. Вызывает беспокойство и воздействие на природу. Фейерверки, которые производятся из тяжелых металлов и различных химикатов, на долгие годы отравляют воздух, воду и почву.

В прошлом году Вильнюс уже встретил Новый год без фейерверков. Зато на колокольне Кафедрального собора транслировалась впечатляющая инсталляция. И это уже стало традицией. Так что, несмотря на то, что решение отказаться от фейерверка в этот раз было продиктовано строгим карантином, появилось мнение, что от фейерверков лучше отказываться и впредь.

При этом, несмотря на грядущие изменения, от запланированного на осень Международного фестиваля Vilnius Fejerija 2021 Вильнюс не отказывается.

Резолюция самоуправления вступит в силу в декабре этого года.

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