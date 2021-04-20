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Вместо металлических ограждений – будущие живые изгороди

Автор Анжелика Орлёнок 30
Вместо металлических ограждений - будущие живые изгороди

На большинстве улиц Вильнюса вместо металлических ограждений безопасности движения появятся кусты. В целом в этом году их планируется посадить более 10 тысяч.

Кустарники появятся и между пешеходными зонами и проезжей частью улиц. То есть, там, где для этого достаточно места. В первую очередь тротуары отгородят кустарником на проспекте Конституции, затем на улицах Пилимо и Наугардуко. Далее – и на других столичных улицах на удалении от центра. Обязательные металлические ограждения останутся только на улицах с более высокой аварийностью и интенсивным движением.

Sauliaus Žiūros nuotr.

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