Вместо нелегальных гаражей — городские оазисы

Столичное самоуправление призывает владельцев незаконных металлических гаражей до конца сентября освободить государственную землю, застроенную гаражами в течение последних десятилетий. Подсчитано, что гаражные массивы сейчас занимают в Вильнюсе 51 гектар государственной земли — эта площадь равна почти 71 футбольному полю или трети территории парка Вингис. О том, как идет этот процесс, мы решили расспросить Дануту Нарбут, заместителя директора администрации Вильнюсского самоуправления.

— Здравствуйте, Данута.

— Здравствуйте! Изначально самоуправление, действительно, терпеливо занималось проблемой гаражных массивов, и мы инициировали очистку этих территорий только тогда, и только в тех местах, где должны быть внедрены какие-то — один или другой — проекты, важные городу. И таким образом мы зачастую опаздывали с проектами, поскольку очистка территории под гаражами, или вместо гаражей, — это довольно трудный, и емкий, и долгий процесс. Долго созревало это решение категоричности, и оно созрело. И хочу сказать, что большая часть металлических гаражей — это, все-таки, — заброшенные гаражи, и в них хранятся отходы, мусор, вредные и токсичные вещества, что, естественно, не может нас не беспокоить. И по результатам опроса жителей Вильнюса, большинство — а это порядка 70%, — в принципе, нас поддерживают. Я согласна с тем, что много неудобств теперь для хозяев гаражей. Но, наверное, общими силами мы сможем, действительно, сможем преодолеть эти трудности и найти самое оптимальное решение.

— А каким образом самоуправление может помочь в этом вопросе?

— Например, покрышки — мы договорились, что их вывезут и утилизируют. С этого года, с 1 января, вывезено уже 521 тонна мусора, 29 тонн покрышек, 114 кубометров строительного мусора.

Мы теперь получаем жалобы — мы с каждой жалобой работаем. Мы встречаемся с жителями или гаражными общинами. Мы с ними разговариваем, находим нам всем приемлемые решения. Ищем, как можем продлить срок, или как можем помочь вывезти из гаражей…

Как пример. В одном из районов, где мы освободили порядка одного гектара земли, мы запланировали обустроить так: площадка для мероприятий, пешеходные дорожки, элементы малой архитектуры, освещение, детская спортивная площадка. Проект готов, проект обсужден с общественностью этого района, и в ближайшее время мы его запускаем во внедрение.

— Хорошо. Что на сегодняшний день важно знать владельцам гаражей, какие рекомендации вы им хотели бы дать?

— Да, наше объявление вышло в июле. По нашему мнению, с первого этапа достаточно времени оставили для того, чтобы осмотреться, вспомнить, есть ли у тебя гараж. Потому что и такие случаи есть, что люди не помнят, что у него есть гараж. Теперь же — вся информация, по датам, по действиям, — есть на нашей страничке vilnius.lt/lt/garazai/.

Мы отвечаем на каждое письмо, мы рассматриваем каждую заявку, связываемся с жителями, связываемся с нашими горожанами, и, действительно, стремимся помочь каждому, чтобы это маленькое неудобство превратилось для всех нас в положительный результат.