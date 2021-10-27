Внешкольные занятия и кружки на осенних каникулах

На время осенних школьных каникул все внешкольные занятия будут приостановлены. Об этом сообщило Министерство просвещения Литвы. С 3 по 9 ноября кружки смогут работать только в удалённом режиме. Не будут работать и осенние детские лагеря. Согласно предложению Министерства просвещения, если во время каникул кружки не смогут обеспечить дистанционные занятия, их расписание можно подкорректировать и перенести занятия после каникул.
Как и сообщалось ранее, Правительство Литвы приняло решение продлить осенние школьные каникулы на два дня до 9 ноября включительно. В школы ученики вернутся 10 ноября. Напомним, что ранее планировалось, что осенние школьные каникулы пройдут с 3 по 5 ноября. Таким образом, по мнению Кабмина, пройдёт инкубационный период коронавируса. Если ребёнок заразится коронавирусом во время длинных выходных, то сможет остаться на домашней изоляции и не принесёт инфекцию в школу. По этой причине Министерство образования обратилось к родителям с просьбой проявить сознательность и позаботиться о том, чтобы дети избегали ненужных встреч.
Также все сдающие тесты дети получат по два быстрых теста на антигены, чтобы выполнить их дома в соответствии с графиком тестирования под присмотром родителей. Как сообщило Министерство просвещения, тесты планируется раздавать в пятницу, 29 октября. По возвращении в школы, детям снова придётся сдать тесты.