Дети

Внеурочные занятия для вильнюсских школьников станут доступнее

Автор Анжелика Орлёнок 2
Внеурочные занятия для вильнюсских школьников станут доступнее

Внеурочные занятия в новом учебном году для вильнюсских школьников станут доступнее. С октября столичное самоуправление решило снизить стоимость кружков до 15 евро в месяц.

При этом корзина неформального обучения для детей с тяжелыми спецпотребностями увеличена до 30 евро в месяц.

В целом столичные дети смогут сделать выбор из более чем 450 спортивных, музыкальных, художественных, технологических и прочих программ. Полный список предложений можно найти на странице neformalusugdymas.lt.

К слову, уже сейчас можно подавать заявки на финансирование занятий в кружках неформального образования.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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