Внимание! Ожидаются сильные снегопады

Как сообщила компания Grinda , синоптики прогнозируют, что сегодня в столице начнется снегопад, который продолжится несколько дней.

В ближайшие трое суток снежный покров может вырасти до 30 см. Для информации: если за двенадцать (или меньше) часов выпадает 20-30 мм осадков, снегопад является стихийным, а если за такое же время вырастает снежный покров, – катастрофическим.

Такого количество снега, которое ожидается в период с 25 до 28 января, работники зимних коммунальных служб не видели уже 15 лет. Предполагается, что их ожидает трое бессонных суток – будут работать все сотрудники, будет задействована вся имеющаяся техника.

Меры по защите города от снега предпринимались уже заранее. Около 4:15 сотрудники компании Grinda уже посыпали дороги во всем городе смесью песка и соли, особое внимание уделяя участкам, где самая высокая вероятность создания неблагоприятных дорожных условий – лесным дорогам, дорогам, находящимся недалеко от воды, мостам и виадукам.

С 14 часов специальная техника дежурит на улицах, где помехи в движении транспорта больше всего нарушают движение в городе: Т. Нарбуто, Оланду, В. Кудиркос, С. Баторо, Укмергес, Гарюну, Пяргалес, Озо, Зеленых озер, Попиеряус, Милейшишкю, Рокантишкю, Кално ул. и пр. Саванорю.

Компания Grinda просит всех жителей столицы набраться терпения, поскольку при интенсивном снегопаде все 1690 улиц города идеально очистить нет возможности. Поэтому прежде всего будут очищаться улицы, по которым движется общественный транспорт, и лишь затем – вспомогательные. По правилам очистить улицы компания обязана через 6 часов после окончания снегопада.

Просьба к жителям столицы:

Если нет необходимости, оставайтесь дома, никуда не выезжайте;

Если есть необходимость ехать за продуктами, на работу или с работы, планируйте поездку с большим запасом времени;

Не оставляйте автомобиль под деревьями – из-за большого количества снега это может быть опасно. Деревья могут также заблокировать дорогу, поэтому будьте осторожны и сообщайте о таких случаях по короткому номеру 1355.

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