Внутренний туризм в Литве – 2022. Куда поедем в этом году?

Специалисты уверяют, что внутренний туризм в Литве растет, как на дрожжах. Агентство Keliauk Lietuvoje и туристические информационные центры подготовили увлекательный список самых необычных предложений.

Среди идей – баня на узкоколейке, «Венеция» в Тракае и первый в стране музей на воде. Кроме того, в этом году в Литве происходит множество ярких событий. Каунас приглашает вместе отпраздновать год Культурной столицы Европы, Алитус – титул Культурной столицы Литвы, Тракай – 700-летний юбилей и Год караимов Литвы, Шяуляйский музей шоколада – десять лет со дня основания. Ну а столица, как мы знаем, интенсивно готовится к своему 700-летию.

«Похоже, в этом году у путешественников чаще будет возникать вопрос не о том, куда поехать, а о том, как успеть все увидеть», – говорит руководитель отдела коммуникаций Keliauk Lietuvoje Снегуоле Валяугайте.

Итак, список из более чем 40 идей для путешествий по Литве в 2022 году – на страницах Keliauk Lietuvoje. А мы пока немножко приоткроем тайну и для самых любопытных расскажем о некоторых из них.

Новые объекты и опыт: такого еще не бывало

Баня на узкоколейке. Новинка будущего летнего сезона – Путешествие к водоему прямо в бане. «Оборудуем вагон-баню, и можно будет путешествовать, парясь в бане, по прибытии искупаться в том или ином водоеме, а потом вернуться обратно», – планируют представители Aukštaitijos siaurasis geležinkelis.

Музей на воде. Вторая жизнь судна Sūduvis, завершившего свою воинскую службу, – музей на воде. Это будет первый в Литве музей такого типа. Команда Морского музея Литвы планирует осуществить трансформацию корабля и уже со второй половины весны принимать гостей.

Гондолы в Тракае. Этот год для Тракая особенный – город празднует свое 700-летие! По такому поводу гостей Тракая ждет множество праздничных сюрпризов. Среди них – и возможность покататься на гондоле. Путешественники смогут ощутить себя как в настоящей Венеции. А зная красоты Тракайских пейзажей, – может даже и лучше, чем в Венеции.

Новинки для маленьких путешественников

Анимационные герои Биржайского района. Совсем недалеко от смотровой башни Киркилай обосновался Парк развлечений. Каждый год он не устает всех удивлять. В этом году путешествующие семьи найдут здесь новый парк анимации, супергероев и скульптур.

Ночевка в Школе природы. На Куршской косе в этом году должны появиться две новые Школы природы – в Смильтине и Ниде. В них планируется оборудовать не только лаборатории, но и места для ночевки детей из дальнего зарубежья, а также организовывать походы на природу.

Тематические походы, экскурсии

По следам Мекаса. Биржайский край – родина создателей авангардного кино братьев Йонаса и Адольфа Мекаса. Здесь можно отправиться на экскурсию по самым важным местам проживания Йонаса и Адольфа в Биржайском районе.

В межвоенный банк. В Кретинге появилась новая экскурсия «Там, где пахнет деньгами». Во время нее – уникальная возможность попасть в уже не действующий банк межвоенного периода, увидеть жилье банкира и тайные хранилища денег.

По Клайпеде – иначе. «Время иногда ступает, как медлительный великан, оставляя за собой только руины на улицах городов и в жизни людей. А иногда умеет быть маленьким-маленьким, как атом, тихим, чтобы ни человек, ни город не могли его заметить». В июне-сентябре познакомиться с городом по-другому приглашает театр Taško, представляющий цикл театрализованно-исторических экскурсий по Клайпеде.

Гастрономические приключения

Мучные истории. В усадьбе Соделишкес (Биржайский р-н) – новая образовательная программа «Запуск ветряной мельницы». Во время нее вы посетите единственную действовавшую в Литве в 1924 году ветряную мельницу с крыльями длиной 9 метров. Познакомитесь с историями ее строительства и реставрации, принципом работы. Сам мельник расскажет и покажет, как мелют зерно. Каждый посетитель сможет привезти домой свежесмолотую муку.

Дегустация в усадьбе. Усадьба Ильзенберг (Рокишский р-н) пригласит на пикник на электрическом катамаране по озеру Ильгис с дегустацией продукции усадьбы Ильзенберг.

Впечатления в новых музеях

Ожившие зеркала. 13 января в Лаздияй открыл двери музей, посвященный памяти жертв борьбы за свободу. В подвале здания бывших НКВД, КГБ и других структур сохранились камеры, в которых можно услышать истории бойцов за свободу, а на двух этажах здания оборудованы интерактивные экспозиции. В состаренных зеркалах переплетаются мотивы прошлого и настоящего, послевоенные песни и воспоминания о тех, кто боролся за свободу страны.

Шяуляй с высоты птичьего полета. Символ Шяуляя – костел Св. Апостолов Петра и Павла – после реконструкции пригласит всех желающих на смотровую площадку, оборудованную в башне высотой 65 метров. С нее можно полюбоваться панорамой города. В башне также разместится галерея археологических находок и церковного искусства.

Музей в бывшей ракетной базе. 16 февраля в ознаменование Дня восстановления Литовского государства после реконструкции откроется Музей ссылок и борьбы за свободу Литвы на базе Копустелю (Укмергский р-н). Создатели музея – негосударственная организация «Лесные братья». В музее есть также большая выставочно-образовательная площадка – экспозиция Первого пехотного полка Великого князя Литовского Гедиминаса.

Новые идеи для отдыха на свежем воздухе

Обновленный курган. В этом году городище Пуня (Алитусский р-н) предстанет перед туристами обустроенным и приспособленным для того, чтобы его было удобно посещать. Оборудованы площадки для обзора и отдыха, с которых появляется больше возможностей полюбоваться открывающимися с кургана видами излучин Нямунаса и леса Пуня. Спустившись по обновленным дорожкам и лестницам к Нямунасу, можно обойти вокруг всего городища. А у подножия ждет еще один сюрприз – ступенчатый источник Nečiuikų, к которому тоже ведет оборудованная тропа.

В кратере метеорита. Укмергский городок Вепряй известен тем, что находится в кратере метеорита. В преддверии нового туристического сезона планируется представить посетителям новый маршрут «Памятники природы и культуры в Вепряйском крае». Он поможет лучше познакомиться с такими известными объектами, как усадьба Вепрю, городище Слабадос или Вепрю Калвария.

Тропы приключений. Рядом с Вареной с мая появятся новые трассы для ориентирования – 3 из них пройдут по лесам (трассы Šeimos, Vaikų и Nuotykių), а одна – через городские достопримечательности.

Для тех, кто хотел бы ночевать не дома

Межвоенные виллы. Каунасская новинка – аутентичные межвоенные виллы с интерьерами в стиле ар-деко (арт деко), открытые специально к году Культурной столицы Европы.

В Каунасе. В отеле Magnus Hotel проводится полная реконструкция, и в мае этого года он откроет свои двери как ibis Styles Kaunas. А в апреле планируется открыть отель Berman hotel.

У моря. В Клайпеде откроет свои двери новый четырехзвездочный отель Victoria (Accor grupė). А уже существующий отель Michaelson boutique откроет пристройку в реконструированном бывшем складском помещении Danės upės.

Внутренний туризм 2022 года, больше новинок: lithuania.travel