Во дворах многоэтажек появится больше парковочных мест

Со следующего года во дворах многоквартирных домов появится больше парковочных мест. Сейм Литвы одобрил поправки, согласно которым владельцы неиспользуемых автомобилей обязаны будут убрать их из мест общего пользования.

Транспортное средство придётся убрать со двора:

если оно по очевидным признакам не может эксплуатироваться; если в течение трёх месяцев автомобиль не пройдёт тех. осмотр или в течение этого времени не будет зарегистрирован и не получит разрешение на участие в движении.

За первое нарушение владелец получит предупреждение, после ему будет грозить штраф в размере от 140 до 300 евро и возможная конфискация автомобиля.

Новый порядок вступит в силу с начала следующего года.

Источник