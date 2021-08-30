Социальная информация

Во дворе музея МО стартовала кампания «Никаких различий»

Автор Анжелика Орлёнок 2
Во дворе музея МО стартовала кампания «Никаких различий»

Во дворе столичного музея МО стартовала кампания Jokio skirtumo («Никаких различий»), призывающая к более открытому общению с людьми с ограниченными возможностями.

Цель кампании – показать, что все люди, вне зависимости от состояния здоровья, хотят вести интересную жизнь. Творить, работать, учиться, путешествовать, растить детей и общаться по широкому кругу тем.

Во время мероприятия организаторы представят уникальную коммуникационную скамью, которая посетит на протяжении всей кампании десять разных мест Литвы. Она будет приглашать каждого человека поговорить на интересующие его темы.

Кампания продлится до 3 декабря.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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