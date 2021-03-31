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Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Автор Эвелина Никанорова 18
книга клад

Во Франции выпустили книгу, с которой любой может стать миллионером. В книге «Золото Сипана» авторы зашифровали место, где спрятано сокровище на 50 тысяч евро. И найти его может каждый, кто разгадает шифр.

Подсказки в ней спрятаны повсюду: на обложке, в тексте и даже на полях. И для поиска клада не понадобятся ни лопата, ни что-то ещё. Только ум и немного удачи.

В 1993 году то же издательство стояло за поисками другого клада — фигурки из книги Региса Хаузера «По следам Золотой Совы». Читателям предлагалось найти ответы на 11 загадок, а затем сложить из них последнюю, 12-ю загадку. Она должна была указать место, где спрятали ту самую сову.

Найти клад тогда не удалось никому, но энтузиасты не сдаются. Ассоциация искателей Золотой Совы до сих пор насчитывает около 150 членов. Еще 1,3 тысячи человек состоят в неофициальной группе «Золотая Сова», созданной в Facebook.

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