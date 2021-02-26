Во многоквартирных домах продолжается замена газовых баллонов

Администрации и объединения многоквартирных домов могут подать заявку и получить финансирование для замены старых газовых баллонов. На эти цели выделяется еще 10 миллионов евро.

Заявки будут приняты и оценены Агентством по управлению экологическими проектами до 1 июня. Процесс замены небезопасных газовых баллонов в многоквартирных домах проходит не первый год, и весьма успешно. Однако в настоящее время в стране еще около 1500 многоквартирных домов, где для приготовления пищи используются газовые баллоны.

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Размер выплаты на одну квартиру может составлять примерно до 720 евро с НДС. Эти средства предназначаются для оплаты переоборудования электро- и газовых систем, приобретения электроплиты и расходов представителя дома.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.