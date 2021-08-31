Во время «Дней столицы» в центре города появится Улица туризма

3-5 сентября, во время «Дней столицы», уже не первый год подряд прямо на центральном столичном проспекте Гедиминаса появится Улица туризма. Понятно, что именно на этой улице можно будет узнать много интересного об отдыхе в Литве

Эту информацию уже сейчас готовят к фестивалю агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje и туристические информационные центры из Вильнюса, Шяуляя, Алитуса, Мариямполе, Кедайняй, Друскининкай, Игналины и других городов страны.

В этом году команда Keliauk Lietuvoje планирует знакомить гостей праздника со своим проектом «А у нас вы бывали?», о котором мы уже рассказывали раньше. На Улице туризма можно будет также познакомиться с культурой индейцев и научиться играть на индийских барабанах. А еще можно будет включиться в образовательные игры и мероприятия, и с их помощью заново открыть для себя свою страну.

Время работы Улицы туризма на пр. Гедиминаса возле пл. Лукишкес:

3 сентября – с 12 до 20 часов,

4 сентября – с 10 до 20 часов,

5 сентября – с 10 до 18 часов.

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