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Во время карантина стало больше желающих взять питомца из приюта

Автор RUSRADIO LT 12

Приюты для животных с беспокойством ждут, что после праздников к ним вернется часть питомцев.

Как показывает практика, нередко люди возвращают в приюты животных, которых получили в качестве подарка, но которых они совсем не хотели и ухаживать за ними не готовы. По данным LRT, перед праздниками четвероногие друзья становятся чрезвычайно популярны, но потом люди от них отказываются. Поэтому обычно приюты стараются перед праздниками вовсе не раздавать животных. В то же время представители приютов отмечают, что во время карантина выросло число желающих взять себе питомца. Видимо, у людей появилось больше свободного времени и потребность в теплом общении.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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