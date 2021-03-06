Во всей стране очень быстро сошел снежный покров

Практически во всей Литве сошел снежный покров. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба. Метеорологи отметили, что снег встречается только в лесах.

Таяние снегов началось еще в 20-х числах февраля. Температура воздуха местами поднималась до 10-12 градусов тепла. Традиционно, быстрее всего снег сходит в северо-западной, приморской части страны.

Кстати, жители приморского края, к счастью, пока не дождались обещанных сильных наводнений. Они продолжают внимательно следить за ситуацией и за льдом, который медленно, но верно, идет в Куршский залив.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.