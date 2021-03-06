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Во всей стране очень быстро сошел снежный покров

Автор RUSRADIO LT 22
Во всей стране очень быстро сошел снежный покров

Практически во всей Литве сошел снежный покров. Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба. Метеорологи отметили, что снег встречается только в лесах.

Таяние снегов началось еще в 20-х числах февраля. Температура воздуха местами поднималась до 10-12 градусов тепла. Традиционно, быстрее всего снег сходит в северо-западной, приморской части страны. 

Кстати, жители приморского края, к счастью, пока не дождались обещанных сильных наводнений. Они продолжают внимательно следить за ситуацией и за льдом, который медленно, но верно, идет в Куршский залив. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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