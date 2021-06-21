Питьевая вода: из бутылок или из-под крана?

Чем вы утоляете жажду – питьевой водой из магазина или из-под крана? Специалисты утверждают, что вода из-под крана отлично подходит для этих целей. И к слову, всё больше жителей Литвы отдают предпочтение питьевой воде из-под крана.

По словам генерального директора Vilniaus vandenys Марюса Швайкаускаса, Литва является одной из немногих стран Европы и мира, где вода из подземных источников поставляется централизованно. Из кранов течёт вода, которую добывают на глубине 40-245 метров. У других стран Балтии такой возможности нет: жители Риги пьют очищенную воду из реки Даугавы, Таллин использует воду из озера. Из всех стран ЕС только Литва и Дания обладают своими подземными источниками питьевой воды. Жители других стран вынуждены покупать бутилированную воду. Однако если бы у них была возможность пить воду из-под крана, – они, безусловно, выбрали бы этот вариант.

Многие жители в мире уже давно обращают внимание на экологию, сортируют мусор и стараются уменьшать отходы. Но несмотря на это только в Европе ежедневно выкидывается около 30 млн пластиковых бутылок, часть которых составляют и бутылки для питьевой воды. Увеличение доверия граждан к питьевой воде из-под крана и уменьшение использования пластика – одна из основных целей директивы ЕС в отношении питьевой воды.

С этой весны жители Вильнюсского региона могут проверить качество поставляемой им воды на интерактивной Карте качества воды. Здесь можно увидеть не только последние результаты проверок всех 36 источников, но и по своему адресу узнать, из какого источника вода поступает к вам. Какие у этой воды микробиологические, химические и иные показатели. По словам Марюса Швайкаускаса, качество воды постоянно проверяется в лаборатории. Данные новейших исследований сразу же поступают на страницу, поэтому жители всегда в курсе. Необходимо отметить, что по количеству визитов на страницу очевидно, что эта услуга актуальна и ею пользуются.

Помимо всего прочего в лабораторию обращаются и обычные жители. Чаще всего они просят проверить качество воды из колодцев или скважин. В день в лаборатории исследуют около 100 проб. Только за 2020 год в лаборатории было проведено около 20 тыс. исследований. Это на треть больше, чем в 2019 году.

Понемногу уходит в небытие и миф, что вода, купленная в магазине, лучше воды из-под крана, а значит, и пить её здоровее. Для начала следовало бы отделить питьевую воду от воды с высокой минерализацией – и там и там есть полезные для организма минералы, просто в последней их больше. В воде из-под крана тоже есть кальций, магний, натрий, калий и другие элементы. Избыток железа и марганца, которые придают воде неприятный привкус, убирается из воды ещё в процессе её подготовки. Поэтому принципиальная разница в качестве невелика. При этом пить бутилированную воду не экономно, ведь бутылка воды в среднем в 300 раз дороже воды из-под крана.

Встречаются и такие, кто считает, что можно пить воду из колодцев, а из-под крана – нельзя. Хотя зачастую бывает как раз наоборот. Вода, поступающая в краны, сначала очищается и проходит через фильтры. В то же время колодцы не являются скважинами, в них накапливается грунтовая вода, которая взаимодействует со средой. А значит, эта вода может быть подвержена загрязнениям. В ней могут находиться вредные вещества, нитраты. По этой причине воду из колодцев рекомендуется регулярно проверять, а из неизвестного источника воду лучше не пить вообще.

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