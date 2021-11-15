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Водитель сбил дикое животное. Что делать?

Автор Евгений Русаков
Водитель сбил дикое животное. Что делать?
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К сожалению, случаи, когда дикое животное выбегает на дорогу и его сбивает водитель, периодически случаются. При этом далеко не каждый водитель знает, что делать в такой ситуации. Вот вам краткая инструкция.

  1. В первую очередь, необходимо звонить в службу 112. Во время звонка следует максимально точно указать место столкновения и состояние животного. Дальнейшее решение о том, что делать дальше, примет должностное лицо, которое прибудет на место столкновения.
  2. Ни в коем случае не стоит спасать животное самостоятельно и куда-либо его увозить. За это грозит предупреждение или штраф в размере 30-90 евро. Если животному уже не помочь и его тело мешает движению, поставьте аварийный знак, чтобы предупредить других участников дорожного движения.
  3. Если животное подаёт признаки жизни, проинформируйте об этом полицию и Службу охраны окружающей среды. Сделать это можно по телефону +370 5 273 2995. Помните, что раненое дикое животное абсолютно непрогнозируемое, поэтому не стоит его тревожить.
  4. Не бойтесь, что вам могут выписать штраф за столкновение с диким животным. Оценив обстоятельства, эксперты чаще всего приходят к выводу, что столкновение было неизбежным, поэтому штраф не выписывают.
  5. Желая избежать таких инцидентов, откажитесь от ненужных поездок по лесным дорогам, особенно в период миграции диких животных, а также в тёмное время суток. Если поездка обязательна, выбирайте безопасную скорость и будьте особенно внимательны на тех участках, где есть предупреждающие дорожные знаки.
  6. Если на дорогу выбежала косуля, кабан или какое-то другое животное, вполне возможно, что за ним на дорогу выбегут ещё несколько особей. В этом случае лучше затормозить и немного подождать у обочины.

    Водитель сбил дикое животное. Что делать?

    На таких участках стоит быть особо внимательными!

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