Дороги

Водителей просят быть внимательными на дорогах

Автор Анжелика Орлёнок
Водителей просят быть внимательными на дорогах

С приходом сентября и началом нового учебного года в крупных городах резко вырастают потоки автомобилей. Специалисты, как и ежегодно, предупреждают водителей готовиться к пробкам. Их также просят быть более внимательными на дорогах, особенно – на пешеходных переходах.

В первую очередь это относится к переходам, которые находятся на дорогах около учебных заведений.

Кроме того, в сентябре начинается традиционная акция Apsaugok mane, «Защити меня». В рамках этой акции одна из страховых компаний на месяц дарит учащимся круглосуточную страховку от несчастных случаев на дорогах. Таким образом в нынешнем году будут застрахованы более чем 320 тыс. учеников.

В свою очередь, столичное самоуправление намерено в первые недели сентября раздавать детям около школ светоотражатели. Полиция Литвы также проводит подобные акции и приглашает за занятия в классы «Безопасного движения».

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