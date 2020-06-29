Listen to «Водители, желающие избежать нового налога, направились в Regitra» on Spreaker.

За пару дней до 1 июля, когда вступит в силу так называемый налог на загрязнения, около госпредприятия Regitra в Вильнюсе выстроилась длинная очередь автомобилей, сообщает LRT.

Водители, скорее всего, хотят переписать машины сейчас и избежать налога, который в скором времени придется платить при каждой смене владельца. Его величина составит от 13 до 540 евро и будет зависеть от величины эмиссии СО2.