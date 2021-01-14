Covid-19 Новости

Водителям после рейса рекомендуется изолироваться

Автор RUSRADIO LT 28

Водителям большегрузных автомобилей, которые возвращаются из рейсов, будет рекомендовано не вступать в контакт с семьей в течение как минимум 24 часов – до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста.

Это необходимо, чтобы можно было контролировать распространение нового штамма коронавируса. По словам Ромаса Аустинскаса, президента Национальной ассоциации перевозчиков Linava, такая рекомендация прозвучала во время встречи перевозчиков с премьер-министром Ингридой Шимоните. По утверждению Р. Аустинскаса, хотя текущих мер защиты пока было достаточно, в случае появления новой мутации вируса придется рассмотреть возможность введения дополнительных мер.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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