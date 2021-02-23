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Военным планируют увеличить некоторые компенсации

Автор RUSRADIO LT 36

Военным планируется увеличить компенсации за аренду жилья и поездки к месту службы. Министерство обороны уже на весенней сессии предоставит Сейму предложения по улучшению социальных гарантий военных.

Компенсируемые сейчас 6 центов за километр предлагается поднять до 8 центов, а оплачиваемое расстояние – увеличить от 120 до 200 км. 

Если будут увеличены и средства на аренду, военный с семьей сможет квартиру в Вильнюсе снимать, например, на за 350, а за 500 евро. Изменения могут коснуться нескольких тысяч военнослужащих.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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