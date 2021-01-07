Волонтеры Красного Креста – и в больницах, и в домах престарелых

Отныне волонтеры Красного Креста Литвы оказывают помощь не только врачам в больницах, но и работникам домов престарелых.

С первых дней января волонтеры Красного Креста стали разделять основную нагрузку с персоналом, чем существенно облегчили им жизнь. В основном волонтеры выполняют повседневную работу: убирают в помещении, помогают на кухне, кормят, помогают бабушкам и дедушкам выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, подбадривают их и просто общаются, что тоже крайне необходимо.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.