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Волшебная карта путешествий по Литве

Автор Анжелика Орлёнок 23

Число людей, заразившихся коронавирусом, в нашей стране по-прежнему остается очень высоким. Это означает, что всем нам для нашего же блага лучше как можно реже выбираться из дома.

Однако когда мы снова сможем это делать – своей семьей, и не пересекаясь с другими людьми, можно будет воспользоваться таким вариантом. Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje, реагируя на эпидемиологическую ситуацию в стране, подготовило необычную карту. Называется она “Волшебная карта путешествий по Литве”. Собственно, это скорее даже не карта, а своеобразный квест, игра, призом в которой может стать хорошее настроение.

Организаторы говорят, что если пожелания к Деду Морозу – остановить вирусы, вернуть прежнюю жизнь, и другие – уже не умещаются в одном письме, можно попробовать взяться за дело самостоятельно. И познакомиться более чем с полусотней волшебных скульптур – ведь не исключено, что и они исполняют желания! Единственное правило – если захочется дотронуться до скульптур, обязательно потом дезинфицируйте руки. Только при этом условии сбудутся желания!

Что же есть на этой карте? Например, кот в сквере столичного района Ужупис. Напомним, что 13-я статья Конституции Ужуписа гласит, что “Кошка не должна любить своего хозяина, но должна помогать ему в трудную минуту”. Этот кот обещает каждого, кто осмелится прикоснуться к его уху, избавить от страха и исполнить самые заветные  желания. А вот в Клайпеде есть кот с лицом джентльмена. В Казлу-Руде – волшебный ангел, а в Алитусе – белка Люсе. У которой, кстати, есть реальный прототип. На карте отмечены игналинский Велосипедист, тельшяйский Медвежий нос, рокишский Заяц и – опять столичный – Живот успеха. И даже если в период пандемии всем нам лучше не выбираться из дома, мы вполне можем рассматривать волшебные карты, загадывать желания и готовиться к будущим путешествиям. 

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