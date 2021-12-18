Волшебный Рождественский подарок – из поездки по Литве

Предпраздничный период выходит на финишную прямую. Ну а для тех, кто ещё не придумал, чем удивить и порадовать своих близких на Рождество, агентство Keliauk Lietuvoje подготовило новые идеи. Волшебный Рождественский подарок можно сделать самостоятельно во время путешествий по разным уголкам нашей страны.

По тем уголкам, где с давних пор старинные традиции бережно передаются из поколения в поколение. Агенство развития туризма предлагает целый список предпраздничных волшебных мероприятий. Этот список состоит из девяти разных направлений. И вот некоторые из идей.

Соломенное волшебство

…В прежние времена существовала традиция в Кучос, Рождественский сочельник, вытаскивать из-под скатерти соломинку сена. Длинная соломинка, с одной стороны, ассоциировалась c более долгой жизнью, предначертанной человеку. А с другой, особенно для девушек и женщин, – с их частью урожая льна…

А где сегодня можно дотронуться до волшебной соломинки?

Плетение игрушки или соломенного сада

Музей Владислава Сирокомле (Вильнюсский район) круглый год проводит образовательные занятия. Во время таких занятий их участники узнают, как подготовить соломенное волокно, а также учатся делать из этого материала игрушки или целые соломенные сады. Такие изделия из соломы, изготовленные своими руками, отлично подойдут и для украшения праздника, и как подарок.

Соломенная Рождественская звезда

Дзукийский край издавна славился своими ремёслами. А ещё – трудолюбивыми, дружелюбными и гостеприимными людьми. Поэтому усадьба деревенского туризма Šilas (Варенский район) приглашает людей познакомиться с гостеприимством края, посетив различные занятия. Сейчас, перед самым Рождеством, хозяева усадьбы приглашают изготовить Рождественскую звезду. Это занятие отлично подойдёт и взрослым, и детям.

Соломенная игрушка из Малой Литвы

Несмотря на то, что супермаркеты полны игрушек самых разных форм, игрушка, сделанная своими руками, никогда не заменит покупную. Именно такую игрушку – для себя и своих близких – и предлагает сделать музей Владаса Статкявичюса в Шилале. А заодно можно будет познакомиться с традициями украшения елки.

Волшебство чистоты

…В Сочельник все обязательно должны были искупаться в кубиласе c нагретой водой. Это тоже было прапраздничным ритуалом. А перед сном девушки не вытирали лица после мытья – ожидали, когда это сделает во сне их избранник. Одни оставляли возле кровати и воду для мытья, и свое полотенце, другие – новый кусочек мыла…

А где можно прикоснуться к производству волшебного чистого мыла сегодня?

Как в старые времена: изготовление экологического мыла

Центр традиционных ремесл в поместье Houvalto (в 25 км от Вильнюса) приглашает сделать мыло своими руками по традиционным давним рецептам. А процесс изготовления не только станет отличным способом отдохнуть и расслабиться. Он позволит еще и познакомиться с тем, как варили мыло наши предки. Вернувшись из поездки, можно будет порадоваться изготовленным своими руками экологическим мылом или удивить близких таким замечательным уютным подарком.

Производство прозрачного мыла с цветами и кристалликами внутри

Цветы полей и лесов, растения – это настоящие драгоценности нашей страны. Студия Kvapnūs papuošalai (Пренай) предлагает украсить ими мыло собственного производства. А во время обучения хозяева пригласят еще и на дегустацию лавандового сиропа. В занятии могут принимать участие до 15 человек. Поэтому поездка в Пренай на такое мероприятие может стать отличной идеей и местом встречи для всей семьи.

Глиняное волшебство

…На стол клали чётки, веточки руты, хлеб и цветки, и накрывали тарелками. А затем, не глядя, дотрагивались до какой-то тарелки. Если попадётся цветок, – значит скоро венчание, чётки – суждено оставаться холостым. Если под тарелкой окажется хлеб – грозит нищета, рута – свадьба будет, но ещё не скоро…

А где можно сегодня прикоснуться к глиняному заклинанию и сделать изделие из глины своими руками?

Глиняная миниатюрка, обожжённая в древней дрожжевой технике

Прикосновение к глине всегда волшебно. Говорят, что это заменяет медитацию, восстанавливает мир. А в семье, где занимаются глиной, царит доверие друг к другу. Прочувствовать такое чудо в своей жизни после прогулки по Аникщяйскому краю предлагает гончарная мастерская Amatų kalnelis (Аникщяйский район).

Декорирование чашки символами балтов

Тем, у кого совсем мало времени, а лепка из глины – не по душе, Публичная библиотека Шяуляйского района приглашает на мастер-класс по украшению чашек. Здесь учат украшать символами балтов. А занятие идеально подойдёт тем, кто путешествует с детьми.

«Точечная терапия» на чашках у Лауме Мушос Тирялиса

Лауме Мушос Тирялиса круглый год проводит различные лечебные процедуры в Laumės sodyboje (Йонишкский район). Поэтому и праздничный или зимний период – не исключение. В самое волшебное время года Лауме приглашает на «Точечную терапию» на чашках, в которую можно погрузиться после прогулки по познавательной тропе Мушос Тирялис.

Информация подготовлена ​​по материалам агентства Keliauk Lietuvoje и туристических информационных центров. В тексте использованы цитаты из книг Юозаса Кудирки Kūčių naktis и Lietuvių kalendorinės šventės о праздничных традициях литовцев.