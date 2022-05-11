Воображение и хаос в трейлере третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»

Вышел дебютный трейлер третьего сезона анимационного сериала-антологии от Netflix «Любовь. Смерть. Роботы».

В грядущем сезоне будет 9 короткометражек, одну из которых («Bad Traveling») снял Дэвид Финчер, который продюсирует сериал вместе с Тимом Миллером («Дэдпул»).

В третьем сезоне рассказывается о приключенческой охоте на акул, апокалиптической сатире о зомби, гиперэволюционирующих шотландских крысах и сиренах, которым не удается заманить в ловушку своей песней глухого воина. Кроме того, можно будет увидеть продолжение любимой фанатами истории научно-фантастического романиста Джона Скальци «Три робота», премьера которой состоялась в первом сезоне.

Источник: InterMedia