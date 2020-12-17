Вооруженные силы Литвы помогают в борьбе с COVID-19

Вооруженные силы Литвы расширяют свою помощь другим учреждениям в борьбе с пандемией COVID-19.

25 экипажей военной полиции направлены для оказания помощи полицейским, патрулирующим общественные места. Офицеры военной полиции, которым поручена эта задача, будут вместе с полицией патрулировать крупные города и помогать следить за соблюдением требований карантина. Ежедневно сотрудникам полиции будут помогать около полусотни военнослужащих.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.