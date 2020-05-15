Listen to «Вопрос о продлении часов работы кафе и ресторанов пока остается открытым» on Spreaker.

ВРИО министра экономики и инноваций Жигимантас Вайчюнас сказал, что продление времени работы кафе и ресторанов обсудят только тогда, когда ситуация, связанная с распространением коронавируса, будет стабильной. Напоминаем, что правительство Литвы с 18 мая разрешило работу кафе и ресторанов не только на улице, но и в помещениях. Работать они могут с 8 до 22 ч., при этом время работы заведений, которые готовят еду навынос, не ограничено.

После этого президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что решение хорошее, однако есть просьба продлить время работы до 23 часов. «По сути, этот час не меняет посещаемость, а бизнес сталкивается с неудобствами», – сказала Шишкаускене.