Вопрос психологу

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Мы поговорим со специалистом о взрослеющих детях. О том, как помочь подростку комфортнее пройти период превращения из ребенка во взрослого, и надо ли при этом стремиться оставаться ему другом. У нас в эфире профессиональный психолог Центра помощи детям «Pozityvi tėvystė» Эрна Петкуте.

Если у вас возникнут вопросы или проблемы во взаимоотношениях с ребенком, вы можете обратиться в бесплатную службу “Tevu linija” по телефону 8 800 900 12. Подробная информация — на сайте tevulinija.lt.