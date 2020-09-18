Вопрос учреждения государственных аптек остался под вопросом

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Сейм пока не будет голосовать по поводу учреждения государственных аптек. Причиной тому стало отсутствие на заседании немалой части представителей правящей коалиции, по причине чего для принятия закона может не хватить голосов, заявил лидер крестьян-зеленых Рамунас Карбаускис. Правящие утверждают, что появление государственных аптек положительно скажется на доступности лекарств и ценах. Между тем, оппозиция считает, что конкуренция только уменьшится, а коррупция и растрата бюджетных средств – возрастет.

Представители аптек утверждают, что появление государственного конкурента сильнее всего ударит по маленьким районным аптекам. По подсчетам, сейчас в Литве на 100 тысяч населения приходится 48 аптек. Средний показатель по ЕС – 26 аптек.