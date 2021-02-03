Вопросы ослабления карантина откладываются до следующей недели

Все вопросы по поводу ослабления карантинного режима, по словам премьера Ингриды Шимоните, откладываются до следующей недели. В понедельник правительство анонсировало, что разрешит работу небольших магазинов с отдельным входом и салонов красоты. Но после настойчивых рекомендаций экспертов решение было отложено.

По мнению специалистов, открыть магазины и салоны красоты можно будет лишь в том случае, если заболеваемость коронавирусом упадет по меньшей мере до 150 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас этот показатель превышает 400 случаев.

Как сказала на сегодняшнем заседании премьер Ингрида Шимоните, на следующей неделе должна быть также подтверждена схема того, как в разных самоуправлениях, в зависимости от уровня заболеваемости, можно было бы ослаблять карантинные условия.

Кроме того, правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение Минздрава о закупке вакцин у фармацевтических компаний Valneva и Novavax. Европейская комиссия еще не заключила соглашения о покупке с этими компаниями, но завершила предварительные переговоры. В соответствии с предполагаемым соглашением с Novavax, все страны – члены ЕС смогут приобрести 100 миллионов доз, а затем – еще 100 миллионов доз дополнительно. Согласно предполагаемому соглашению с компанией Valneva, все члены ЕС могли бы приобрести 30 миллионов доз, а затем претендовать еще на столько же.