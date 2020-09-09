Вопросы самоизоляции — под пристальным вниманием

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Правительство все еще в процессе многодневного обсуждения возможности сократить время самоизоляции до 10 дней вместо нынешних 14. Помимо этого, по словам премьера Саулюса Сквернялиса, обсуждается возможность выделить отдельные безопасные зоны — так называемые островки безопасности внутри государств. Предполагается, что по возвращении из безопасных регионов самоизоляция не потребуется.

По словам премьера, окончательное решение правительство примет после тщательного эпидемиологического анализа, а также после консультации с коллегами из соседних стран.