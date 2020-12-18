Восходящая звезда XARISTA выпускает сингл «Два придурка»

Свежая работа – это откровенная и пронзительная история любви 21-го века, которая была бы понятна слушателям в любую эпоху.

Ведь хоть вместо писем у нас теперь чаты, а вместо любимых романов – комиксы, настоящие любовные переживания всегда такие же сильные, опьяняющие и подчиняющие своей воле.

«Мы как два придурка», поет XARISTA в меланхоличном припеве, а затем переходит на полный драмы речитатив.

Саму композицию она называет самой личной в своей карьере. Это уникальный сплав эмоций, который запоминается после первого же прослушивания.

«Песня появилась осенью, когда было холодно не только на улице, но и на душе. Хотелось создать свой уютный мир и никого туда не пускать, максимально укутаться и скрыться от посторонних. Два дня я не могла приступить к записи, настолько меня выбивало, что я уходила плакать. Сейчас включаю эту песню в наушниках, когда еду по вечерней Москве, смотрю в окно и чувствую, как во мне всё отражается. Я очень довольна тем, что получилось. Надеюсь, моя песня найдёт отклик в душе многих». вспоминает XARISTA,

XARISTA – 2 придурка

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