Covid-19 Новости

ВОЗ расследует возникновение коронавируса

Автор RUSRADIO LT 28

В Китай 14 января прибудет делегация Всемирной организации здравоохранения для расследования причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2 в конце 2019 года, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Расследование будет проводиться совместно с китайскими учеными, указало ведомство.

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Профсоюз полиции в Германии собирается добиться в суде права на признание заражения коронавирусом у стражей правопорядка травмой, полученной во время исполнения профессиональных обязанностей. Принятие соответствующего решения отразится на размере пенсии полицейских. Для некоторых полицейских, имеющих статус госслужащих, речь идет о нескольких тысячах евро в год. 

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Зимние каникулы в московских школах и колледжах продлили на неделю до 17 января. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. После осенних каникул в Москве для учащихся 6-11-х классов ввели временный дистанционный режим обучения, который неоднократно продлевался. Последний раз дистанционное обучение продлевалось до конца второй четверти, то есть до окончания 2020 года.

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Уже во второй раз в этом сезоне матч по баскетболу чемпионата NBA пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. В команде Miami Heat, готовящейся сыграть в гостях против клуба Boston Celtics, из-за карантинных ограничений оказалось менее минимально допустимого количества игроков, готовых выйти на паркет (а именно: менее восьми). О необходимости отменить матч стало известно всего за два часа до его начала.

 

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