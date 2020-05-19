Listen to «Воздушное пространство Литвы постепенно открывается» on Spreaker.

Воздушное пространство Литвы и других стран постепенно открывается: авиакомпания Lufthansa возобновила рейсы во Франкфурт, латвийская AirBaltic осуществляет регулярные рейсы в Ригу. В связи с карантином введены новые меры безопасности для пассажиров. У всех прибывающих на борт будут измерять температуру тела — если она окажется выше 37,8 градуса, пассажиру откажут в полете. Салоны самолетов будут регулярно дезинфицироваться, все пассажиры получат базовый гигиенический набор — в том числе, защитную маску для лица и дезинфицирующие салфетки. Пассажиры должны находиться в маске на протяжении всего полета; журналов для пассажиров в самолете не будет — их заменят на одноразовые меню и информационные буклеты о коронавирусе и мерах предосторожности.

Помимо этого, Вильнюс и Тбилиси также рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.