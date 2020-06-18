Возможно, одно из существующих лекарств можно использовать при лечении от COVID-19

Известие о том, что Оксфордские ученые доказали эффективность лекарства дексаметазон при лечении коронавируса, вызвало оживленные дискуссии в нашей стране.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что если будет доказана действенность этого препарата, то его смогут использовать и литовские медики, тем более, что этого лекарства у нас достаточно.

В свою очередь, советник Службы контроля за лекарствами Симона Станкявичюте выразила уверенность в том, что дексаметазон будет включен в перечень препаратов, используемых для лечения от COVID-19.