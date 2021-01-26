Возможность попасть на Венецианский карнавал онлайн

Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн. Об этом сообщает газета La Nuova (Венеция и Местре).

Для демонстрации костюмов, которые, помимо самой маски, предполагают историческое платье, создали специальные «виртуальные комнаты». Кроме того, на канале Televenezia будут демонстрировать специальные тематические программы, посвященные карнавальной традиции и истории Венеции.

Стриминги пройдут 6 и 7 февраля, а также с 11 по 16 февраля. По словам организаторов, платформа сможет принимать до 100 тыс. пользователей в день.

Организаторы отмечают, что непросто сохранить «бренд» карнавала и интерес к мероприятию в условиях пандемии. В итоге, финансовые потери сектора оцениваются в 80-90%. Особенно страдают мастерские, изготавливающие маски и костюмы, стоимость которых может достигать нескольких тысяч евро. Обычно на карнавал в городе на лагуне собираются десятки тысяч людей, большинство из которых туристы.

Источник