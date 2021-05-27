Возможности ускорить вторую прививку вакциной Vaxzevria нет

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что в системе регистрации нет возможности ускорить вторую прививку вакциной Vaxzevria. Это можно сделать, только позвонив по специальным номерам. В частности – по указанным на странице koronastop.lt. Напомним, что согласно обычному порядку вакцинация второй дозой вакцины Vaxzevria происходит спустя 12 недель после первой. Однако по объективным причинам этот момент можно ускорить. Для этого нужно обращаться к координаторам своего самоуправления. Вместе с тем перенести вторую прививку на более поздний срок в системе можно самостоятельно. На этой неделе завершаются работы по интеграции систем регистрации и esveikata, поэтому у некоторых жителей и была возможность ускорить вторую прививку.

Туристическая отрасль ЕС оживится к середине июля

Между тем заместитель главы ЕК Маргаритис Схинас ожидает, что к середине июля в ЕС оживится туристическая отрасль. В частности, это связано с введением т.н. электронного COVID-сертификата. Его задача – подтверждать наличие негативного теста, прививки от коронавируса или перенесённого заболевания – и тем самым облегчать поездки внутри ЕС. Согласно планам ЕС, к 14 июля должны быть привиты 70% взрослого населения стран ЕС.

Официальный спонсор Олимпиады призвал к её отмене

Тем временем вторая по величине газета в Японии Asahi Shimbun, которая выступает в качестве официального спонсора Олимпиады в Токио, на своих страницах призвала к её отмене из-за рисков для общественной безопасности и угрозы перегрузки системы здравоохранения. В частности, в газете звучит призыв к премьер-министру страны Йосихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия.

Джо Байден поручил спецслужбам выяснить причины возникновения коронавируса

И в заключение выпуска. Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. Согласно его указанию, необходимо прояснить, как возникла болезнь – в результате контакта с инфицированным животным либо из-за происшествия в лаборатории. Президент признал, что американское разведсообщество на данный момент не располагает достаточной информацией, позволяющей дать необходимую оценку. Поэтому он и поручил спецслужбам активизировать свои усилия и представить дополнительный отчёт.