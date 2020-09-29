Listen to «Возможны сбои в работе Центра регистров» on Spreaker.

На этой неделе возможны кратковременные сбои в предоставлении электронных услуг Центра регистров.

С 1 октября, т. е. с четверга, вступит в силу новая методика установления цен на услуги Центра. В связи с этим в ночь на четверг будет проводиться реорганизация информационных систем, поэтому и будет приостановлена работа, в том числе, регистров адресов, ипотеки, недвижимости, судебных приставов, завещаний и других.

Также возможны временные сбои в системе электронного здоровья e.sveikata. Центр регистров призывает своих клиентов все неотложные дела привести в порядок заранее, до конца завтрашнего рабочего дня. Предполагается, что все работы удастся завершить до утра четверга.