Возможные послабления карантина

В Литве думают смягчить некоторые условия карантина для бизнеса и на первом этапе разрешить работу магазинов, за исключением магазинов в крупных торговых центрах, а также мелких предприятий по ремонту и другим услугам, у которых есть отдельный вход с улицы. Об этом сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.

«Завтра правительство будет решать, утвердить ли первый этап смягчения. Предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщиков бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Разумеется, с соблюдением всех установленных требований к безопасности», — написал на своей странице в facebook премьер-министр Саулюс Сквернялис. Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сообщил BNS, что «это прежде всего магазины промтоваров, которые не находятся в центрах торговли и развлечений. Второе, это имеющие отдельный вход с улицы поставщики бытовых услуг, услуг по ремонту, например, изготовление ключей, галантерея, починка обуви, велосипедов».

По словам вице-министра, Министерство здравоохранения установит, сколько людей сможет обслуживать предприятия, которые смогут возобновить деятельность.

Он сказал, что на первом этапе не смогут возобновить работу салоны красоты, уличные кафе, спортклубы. Они смогут возобновить работу позже.

По словам Марюса Скуодиса, если кабинет министров в среду утвердит эти положения, то новые условия могут вступить в силу сразу.