Возможные временные перебои в работе сайта налоговой инспекции

Государственная налоговая инспекция сообщает, что в настоящее время возможны перебои в работе сайта vmi.lt, а также нестабильная работа системы. Налоговая инспекция уверяет, что приложит все усилия для устранения нарушений. Отмечается, что это никак не влияет на декларирование доходов и имущества населения — система электронного декларирования работает без перебоев. Она доступна по адресу deklaravimas.vmi.lt.

Информацию по налоговым вопросам предоставляют специалисты Информационного центра налоговой инспекции по телефону 1882.

Напоминаем, что в этом году продлен срок декларирования доходов и имущества, а также уплаты налогов. Сделать это можно до 1 июля 2020 года.