Возобновлено движение на перекрёстке ул. Карейвю и Веркю

С сегодняшнего дня на перекрёстке ул. Карейвю и Веркю частично возобновлено автомобильное движение. В связи с этим в движение автотранспорта будут внесены небольшие изменения.

В первую очередь, при движении от Валакампяйского моста на перекрёстке будет запрещён поворот налево на ул. Веркю. Также при движении по ул. Веркю от автобусного парка и от ул. Лакуну остаётся одна полоса, а при движении на ул. Карейвю поворачивать можно будет только направо.

С сегодняшнего дня свой привычный маршрут возобновил 7 автобус, расписание которого также поменялось. Помимо этого с 8 февраля свой привычный маршрут возобновит и 6 троллейбус. Более подробную информацию можно найти здесь.

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