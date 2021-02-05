Дороги Новости Самоуправления

Возобновлено движение на перекрёстке ул. Карейвю и Веркю

Автор Евгений Русаков 29
Частично возобновлено движение на перекрёстке ул. Карейвю и Веркю

С сегодняшнего дня на перекрёстке ул. Карейвю и Веркю частично возобновлено автомобильное движение. В связи с этим в движение автотранспорта будут внесены небольшие изменения.

В первую очередь, при движении от Валакампяйского моста на перекрёстке будет запрещён поворот налево на ул. Веркю. Также при движении по ул. Веркю от автобусного парка и от ул. Лакуну остаётся одна полоса, а при движении на ул. Карейвю поворачивать можно будет только направо.

С сегодняшнего дня свой привычный маршрут возобновил 7 автобус, расписание которого также поменялось. Помимо этого с 8 февраля свой привычный маршрут возобновит и 6 троллейбус. Более подробную информацию можно найти здесь.

Источник

Метки:

Актуальные новости

«Союзмультфильм»готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

Автор Эвелина Никанорова
подростки Северной Кореи

Северная Корея запретила южнокорейский сленг

Автор Эвелина Никанорова
Twitter: 2020 год одним словом

Журнал Time: 2020 год худший в истории

Автор Эвелина Никанорова
Deadpool-3

«Дэдпул-3» получит прокатный рейтинг R

Автор Эвелина Никанорова
В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

В каких случаях разрешается проезд в другое самоуправление

Автор RUSRADIO LT

Столичное самоуправление не спешит вводить ограничения

Автор RUSRADIO LT
КИНОНОВИНКИ

Киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT

В столице увеличены объемы тестирования на COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Интервью с основателем самой многочисленной в Литве русскоговорящей группы в соц. сети ФБ “Русскоязычный Вильнюс” Сергеем Мавриным

Интервью с основателем самой многочисленной в Литве русскоговорящей группы в соц. сети ФБ «Русскоязычный Вильнюс» Сергеем Мавриным

Автор RUSRADIO LT