Listen to «Возобновлено посещение пациентов в больницах страны» on Spreaker.

Однако — с некоторыми ограничениями: пока к больному разрешается приходить не чаще, чем два раза в неделю. Визит может продолжаться не более 20 минут, включая 5 минут, выделенных на то, чтобы дойти до отделения. Пациент или посетитель должны предварительно получить разрешение врача на визит. Посетителю в больнице измерят температуру, он должен предъявить документ и заполнить анкету. До сих пор во время карантина пациентам в больницах можно было только приносить передачи, которые принимали у входа. К слову, сейчас медики также рекомендуют навещать пациентов только в экстренных случаях.