Listen to «Возобновляется пассажирское автобусное сообщение между странами Балтии» on Spreaker.

Компания Lux Express начинает рейсы с этой пятницы, а компания Ecolines — со следующей.

На первоначальном этапе оба перевозчика будут работать в сокращенном объеме по сравнению с докризисным периодом.

Это касается и количества рейсов, и максимального числа пассажиров.

Билетов будут продавать наполовину меньше, чем мест в автобусе — для соблюдения дистанции. Пассажиры в салоне должны находиться в защитных масках. Автобусы после каждого рейса намечено дезинфицировать.

Напомним, граждане стран Балтии между тремя государствами могут передвигаться без ограничений и последующей изоляции.