Возобновляется пассажирское автобусное сообщение между странами Балтии
Май 21, 2020 16:35
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Компания Lux Express начинает рейсы с этой пятницы, а компания Ecolines — со следующей.
На первоначальном этапе оба перевозчика будут работать в сокращенном объеме по сравнению с докризисным периодом.
Это касается и количества рейсов, и максимального числа пассажиров.
Билетов будут продавать наполовину меньше, чем мест в автобусе — для соблюдения дистанции. Пассажиры в салоне должны находиться в защитных масках. Автобусы после каждого рейса намечено дезинфицировать.
Напомним, граждане стран Балтии между тремя государствами могут передвигаться без ограничений и последующей изоляции.