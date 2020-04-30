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Возобновляется предоставление плановых услуг в медицинских учреждениях. Но для того, чтобы предотвратить возможные вспышки инфекции, каждая поликлиника должна организовать свою работу в соответствии с планом предоставления услуг, подготовленным и согласованным с Национальным центром общественного здоровья.

Следует рассчитать максимальное количество пациентов, которое может быть принято в день; количество отделений, необходимых для консультаций и процедур; а также обеспечить регулярную дезинфекцию помещений.

При возобновлении услуг приоритет будет отдаваться удаленному способу предоставления услуг, и прямой контакт с пациентом будет возможен только в том случае, если услугу нельзя предоставить удаленно. Порядок регистрации также меняется: регистратура будет записывать людей только для дистанционных консультаций. А для личного визита надо будет связываться непосредственно с врачом или медсестрой.