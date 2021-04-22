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Возобновляются представления в Клайпедском дельфинарии

Автор Анжелика Орлёнок 16
Возобновляются представления в Клайпедском дельфинарии

С завтрашнего дня в Клайпедском дельфинарии вновь возобновятся представления.

Об этом сообщил  Морской музей. Экспозиции музея работают уже больше месяца, за это время их посетили свыше 4 тысяч посетителей. Однако представления дельфинов и морских львов возобновятся только сейчас. Учитывая действующие карантинные правила, одновременно за выступлением морских млекопитающих смогут наблюдать не более 150 человек.

В апреле дельфинарий будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Начиная с мая — пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. Билеты можно заказать только через интернет.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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